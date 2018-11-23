Саратовский депутат завершил «министерскую диету» на 3,5 тысячи рублей

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко завершил эксперимент, в рамках которого питался в течение месяца на 3,5 тыс. рублей.



«Прожить без потерь для здоровья, безусловно, нельзя», — отметил Бондаренко, уточнив, что накануне был последний день диеты.



Он добавил, что утром в пятницу намерен взвеситься и узнать, насколько похудел по итогам эксперимента. По словам Бондаренко, ему неизвестно, как долго он будет возвращаться к привычному питанию.



«Я общался с диетологами, с врачами, говорят, что должен быть определенный период и нельзя нагружать себя жирным, сладким или какими-то продуктами в больших количествах», — приводит слова Бондаренко «РИА Новости».

Ранее Бондаренко показал свое меню и рассказал, что похудел за две недели на 6 кг.



Напомним, Бондаренко сел на диету после спора с министром труда, занятости и миграции области Натальей Соколовой, которая заявила, что можно питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил Соколову после ее высказываний.

