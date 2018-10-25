Саратовский депутат начал «министерскую диету» на 3,5 тысячи рублей в месяц

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, после спора с которым в отставку ушла министр труда, занятости и миграции области Наталья Соколова, в среду начал эксперимент, в рамках которого намерен прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.



«Я приступил к „министерской диете“, и хочу сказать, что это непросто! 875 рублей на целую неделю… На рынке закупил овощи, курицу, яйца и, конечно же, макарошки» — сообщил парламентарий на своей странице в Instagram.



В подтверждение своих слов Бондаренко опубликовал четыре видео, в которых он покупает продукты на одном из центральных рынков Саратова.



По словам депутата, в диету не вошли «обыденные радости жизни», а больше всего его беспокоит количество продуктов.

Напомним, в середине октября разгорелся скандал из-за заявлений министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой, что жители региона могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. При этом доходы самой Соколовой за 2017 год составили 2,3 млн рублей.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил Соколову после ее высказываний. Исполнять обязанности министра будет ее первый заместитель Наталья Кривицкая.

