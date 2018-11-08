Саратовский депутат за две недели «министерской диеты» похудел на 6 кг

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, который в качестве эксперимента пытается прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, похудел почти на 6 кг.



«Я весил 94 кг на старте моего эксперимента, ровно две недели назад. Сейчас вешу 88 кг с небольшим, похудел», — цитирует ТАСС Бондаренко.

Отмечается, что чиновник питается в основном крупами и овощами. Так, завтрак состоит из полутора яиц, обед — из гречки или щей без мяса.

Напомним, Бондаренко сел на диету после спора с министром труда, занятости и миграции области Натальей Соколовой, которая заявила, что можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил Соколову после ее высказываний.



Ранее Бондаренко показал свое меню.