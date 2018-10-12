Саратовский министр труда уволена после слов о возможности прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц

Министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова отправлена в отставку после высказываний о том, что жители региона могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

«Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие», — заявил губернатор области Валерий Радаев.

Ранее на YouTube появилось видео, на котором министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова ведет дискуссию с депутатом облдумы от КПРФ Николаем Бондаренко о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца.

Соколова заявила, что 3,5 тысячи рублей хватит «для минимальных физиологических потребностей».