Итоги дня: новый глава ГРУ, «заморозка» накопительной пенсии и «инфаркт» Песошина

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 22 ноября.

Начальник главного управления российского Главного управления Генерального штаба (ГУ ГШ, более известно как ГРУ) Игорь Коробов скончался после продолжительной болезни на 63-м году жизни. Исполняющим обязанности начальника назначен вице-адмирал Игорь Костюков.

Главный прокурор сменился в Набережных Челнах. Им стал Дмитрий Ерпелев, сменивший Александра Евграфова, который покинул должность этой весной в связи с окончанием предельного срока пребывания.

Тем временем официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова опровергла сообщение одного из СМИ об инфаркте у премьер-министра РТ Алексея Песошина. До этого дня глава регионального правительства был в отпуске.

Депутаты Госдумы РФ приняли законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии в России до 2021 года. Пенсионный фонд России обяжут учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

В ближайшие сутки в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. ГИБДД Казани посоветовала автомобилистам воздержаться от поездок за пределы города.

