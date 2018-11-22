Исполняющим обязанности главы ГРУ назначен Игорь Костюков
Исполняющим обязанности начальника Главного управления Генерального штаба (ГУ ГШ, более известно как ГРУ) ВС России назначен вице-адмирал Игорь Костюков.
«Костюков исполнял обязанности на основании приказа министра обороны уже во время болезни Коробова. Вопрос о назначении его преемником Коробова своим указом решит президент», — передает РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству Генштаба.
Ранее Костюков занимал должность первого заместителя начальника ГРУ.
Напомним, накануне начальник главного управления российского Генштаба (ГРУ) Игорь Коробов скончался на 63-м году жизни.ОбществоВласть
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