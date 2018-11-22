ГИБДД рекомендовала казанцам отказаться от поездок за пределы города из-за метели

В ближайшие сутки в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. ГИБДД Казани посоветовало автомобилистам воздержаться от поездок за пределы города.



По данным МЧС, 23 ноября временами ожидаются снег и метели с ухудшением видимости до 500—1000 м и менее. При этом ожидается сильный западный ветер скоростью 17—22 м/с. Температура по республике составит от -4 до -9°C.

Госавтоинспекция рекомендовала автомобилистам двигаться со скоростью, обеспечивающей постоянный контроль за дорожной ситуацией, соблюдать предусмотренные в ПДД РФ дистанцию и боковой интервал, а также быть предельно внимательными.