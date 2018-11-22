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ГИБДД рекомендовала казанцам отказаться от поездок за пределы города из-за метели

16:26, 22.11.2018
ГИБДД рекомендовала казанцам отказаться от поездок за пределы города из-за метели
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В ближайшие сутки в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. ГИБДД Казани посоветовало автомобилистам воздержаться от поездок за пределы города.

По данным МЧС, 23 ноября временами ожидаются снег и метели с ухудшением видимости до 500—1000 м и менее. При этом ожидается сильный западный ветер скоростью 17—22 м/с. Температура по республике составит от -4 до -9°C.

Госавтоинспекция рекомендовала автомобилистам двигаться со скоростью, обеспечивающей постоянный контроль за дорожной ситуацией, соблюдать предусмотренные в ПДД РФ дистанцию и боковой интервал, а также быть предельно внимательными.

ОбществоВласть Татарстан
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