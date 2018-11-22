Госдума РФ продлила «заморозку» накопительной пенсии до конца 2021 года

Депутаты Госдумы РФ приняли законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии в России до 2021 года.

Пенсионный фонд России (ПФР) обяжут учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии, передает «РИА Новости».



Ранее глава думского комитета Ярослав Нилов уточнял, что документ касается только тех, кто моложе 1967 года рождения и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии.



Мораторий на накопительную часть пенсии принят впервые в 2014 году. В прошлом году президент России Владимир Путин продлил его действие до 2020 года.