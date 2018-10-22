Счетная палата: ОЭЗ «Иннополис» неэффективна в отличие от «Алабуги»

Счетная палата (СП) назвала 10 неэффективных Особых экономических зон (ОЭЗ), в число которых вошла и ОЭЗ «Иннополис». При этом ОЭЗ «Алабуга» признана «условно эффективной».

По подсчетам СП, за 12 лет все ОЭЗ привлекли инвестиции в размере 292,1 млрд рублей. При этом 66,7% от этой суммы приходятся только на три экономические зоны: в Липецкой области, Санкт-Петербурге и ОЭЗ «Алабуга».

При этом 10 зон, среди которых и ОЭЗ «Иннополис», признаны неэффективными. На их финансирование бюджет направил 55,1 млрд рублей, тогда как общий объем инвестиций достиг лишь 7,6 млрд рублей.

Всего с 2005 по 2017 г. в России было создано 36 особых экономических зон (ОЭЗ) на территориях 31 региона. Однако на 1 сентября 2018-го функционируют всего 25 зон.

«В 2010—2017 годах в связи с неэффективностью функционирования ОЭЗ и непроработанными управленческими решениями досрочно прекращена деятельность 11 ОЭЗ, на финансирование которых из федерального бюджета было направлено более 4,5 млрд рублей», — подчеркивается в сообщении Счетной палаты.

Напомним, что этим летом гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов покинул свой пост. Он перешел в правительство Нижегородской области, заняв должность заместителя губернатора.