КАМАЗ инвестирует 46 млн рублей в шесть новых проектов

КАМАЗ инвестирует 46 млн рублей в шесть проектов, которые прошли в финал внутреннего акселератора.



Проект «Онлайн-конфигуратор» по подбору поставщиков спецтехники для лизинговых компаний привлек 15 млн рублей, сервис экспресс-доставки запасных частей «ЭкспрессЗапчасть» — 17 млн рублей. Маркетплейс «КамаТара», позволяющий арендовать многооборотную тару, — 7,7 млн рублей, сообщает Inc. со ссылкой на Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ).



Еще три стартапа суммарно привлекли 6 млн рублей.



Отмечается, что на старте акселератора было рассмотрено 12 идей, в программу акселерации вошли девять.

Ранее КАМАЗ поддержал создание в Набережных Челнах технического университета уровня МГТУ имени Баумана.