Новости промышленности

14:55 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

КАМАЗ инвестирует 46 млн рублей в шесть новых проектов

13:39, 19.11.2018
КАМАЗ инвестирует 46 млн рублей в шесть новых проектов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

КАМАЗ инвестирует 46 млн рублей в шесть проектов, которые прошли в финал внутреннего акселератора.

Проект «Онлайн-конфигуратор» по подбору поставщиков спецтехники для лизинговых компаний привлек 15 млн рублей, сервис экспресс-доставки запасных частей «ЭкспрессЗапчасть» — 17 млн рублей. Маркетплейс «КамаТара», позволяющий арендовать многооборотную тару, — 7,7 млн рублей, сообщает Inc. со ссылкой на Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Еще три стартапа суммарно привлекли 6 млн рублей.

Отмечается, что на старте акселератора было рассмотрено 12 идей, в программу акселерации вошли девять.

Ранее КАМАЗ поддержал создание в Набережных Челнах технического университета уровня МГТУ имени Баумана.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты