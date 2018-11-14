В КАМАЗе поддержали создание в Челнах технического университета уровня МГТУ имени Баумана

КАМАЗ заинтересован в создании в Набережных Челнах технического университета уровня МГТУ имени Баумана.

«Представьте МГТУ имени Баумана. Нам бы хотелось, чтобы здесь было МГТУ имени Баумана с точки зрения подготовки кадров. КАМАЗ как компания, которая является основным потребителем выпускников в Набережных Челнах, считает, что необходимо развивать именно техническое направление. Безусловно, здесь должны быть вузы разных направленностей, но лично нам нужны более серьезные технические направления, более углубленное изучение и более престижный вуз. Молодые люди не должны уезжать в Москву, Санкт-Петербург или Казань, чтобы получить то образование, которое им хотелось бы», — рассказал руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев.



Он подчеркнул, что идея университета ориентирована не только на КАМАЗ, но и на другие промышленные предприятия региона, включая ОЭЗ «Алабуга», ТОСЭР Челнов и соседних городов, сообщает Chelny-biz.ru.

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании с участием полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова заявил, что Набережным Челнам необходим технический университет, и предложил создать его.

«Система подготовки школьников в Набережных Челнах — одна из лучших в республике, и, конечно же, самые талантливые уезжают в Казань, Москву и Санкт-Петербург. Поэтому здесь необходим крупный технический университет. У нас есть совместный проект Казанского университета и ПАО «КАМАЗ», но сам технический университет должен быть очень мощным», — сказал президент РТ. Комаров поддержал предложение Минниханова и отметил, что вуз должен быть «очень престижным».