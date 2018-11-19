Власти Перми отремонтируют арт-объект «Счастье не за горами» ко 2 декабря

Фото: «Реальное время» / Дмитрий Овчинников

Отремонтированный арт-объект «Счастье не за горами» будет установлен на городской набережной в начале декабря.

Работы по восстановлению уличной инсталляции полностью завершатся 2 декабря. Позже специалистам потребуется время для транспортировки и монтажа арт-объекта, пишет «Коммерсант».

Напомним, арт-объект «Счастье не за горами» был испорчен в ночь на 11 октября. У надписи заменили слово «счастье» на «смерть». Позже она была демонтирована с набережной. Вскоре пермский художник Алексей Илькаев признался в порче арт-объекта. В итоге он был оштрафован на 15 тысяч рублей.