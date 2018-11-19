Свинин: «Буммаш» начал принимать на работу бывший персонал «Ижметмаша»
Компания «Буммаш», созданная на площадях проходящего процедуру банкротства «Ижметмаша» в Ижевске, начала принимать на работу производственный персонал.
Об этом в интервью «Реальному времени» рассказал первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.
«Есть решение совета директоров о том, что «Буммаш» будет арендовать все имущество предприятия, которое находится в процедуре банкротства. Более того, уже первый производственный персонал начал приниматься на «Буммаш». Соответственно, как только там запустят полноценное производство, мы вас всех пригласим и покажем, что это не просто было наше заявление в прессе. Но то, что люди уже начали получать рабочие места в компании «Буммаш», — это уже «медицинский факт», — сказал Свинин.
Вице-премьер не уточнил количество принятых на работу сотрудников.Напомним, о планах перезапустить работу «Ижметмаша» в конце сентября объявила «Татнефть», являющаяся собственником завода. Как тогда заявил Свинин, возобновление работы предприятия под обновленным названием «Буммаш» должно было произойти в четвертом квартале этого года. В начале октября подконтрольное нефтяной компании ООО «РНГО» учредило ООО «Буммаш».
Предприятие специализируется на выпуске металлургической продукции и продукции тяжелого машиностроения.Промышленность Удмуртия
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