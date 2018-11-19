Свинин: «Буммаш» начал принимать на работу бывший персонал «Ижметмаша»

Компания «Буммаш», созданная на площадях проходящего процедуру банкротства «Ижметмаша» в Ижевске, начала принимать на работу производственный персонал.

Об этом в интервью «Реальному времени» рассказал первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

«Есть решение совета директоров о том, что «Буммаш» будет арендовать все имущество предприятия, которое находится в процедуре банкротства. Более того, уже первый производственный персонал начал приниматься на «Буммаш». Соответственно, как только там запустят полноценное производство, мы вас всех пригласим и покажем, что это не просто было наше заявление в прессе. Но то, что люди уже начали получать рабочие места в компании «Буммаш», — это уже «медицинский факт», — сказал Свинин.

Вице-премьер не уточнил количество принятых на работу сотрудников.

Предприятие специализируется на выпуске металлургической продукции и продукции тяжелого машиностроения.