«Татнефть» перезапустила производство на «Ижметмаше»
ПАО «Татнефть» перезапускает производство на «Ижметмаше» под новым юридическим лицом.
Подконтрольное нефтяной компании ООО «РНГО» учредило завод «Буммаш», следует из материалов «СПАРК-Интерфакс». Новое юрлицо зарегистрировано по адресу: Воткинское шоссе, 170 литера В. По этому же адресу располагается завод «Ижметмаш», который в данный момент проходит стадию ликвидации.
Отмечается, что у «РНГО» — 99,9% акций в уставном капитале, у гендиректора «РНГО» Ивана Елагина — 0,1%. Дата регистрация нового ООО — 9 октября 2018 года.
Головной компанией указано ООО «Бел Ойл», которое через ряд компаний принадлежит ПАО «Татнефть». Гендиректором «Буммаша» является Олег Лашкарев.
Ранее сообщалось, что «Ижметмаш», проходящее процедуру банкротства, перезапустят в четвертом квартале 2018 года. Его собственник — ПАО «Татнефть» — приняло решение о возобновлении работы завода. Подробнее — в материале «Реального времени».ПромышленностьНефтьМашиностроение УдмуртияТатарстан
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