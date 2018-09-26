Наиль Маганов перезапустит «Ижметмаш». Судьба уволенных 700 сотрудников под вопросом

«Татнефть» приняла решение о дальнейшей судьбе удмуртского предприятия

Фото: Максим Платонов

Ижевское предприятие «Ижметмаш», проходящее процедуру банкротства, перезапустят в четвертом квартале 2018 года. Его собственник — ПАО «Татнефть» — приняло решение о возобновлении работы завода, сообщил первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Татнефть» решила судьбу завода

Проходящее процедуру банкротства предприятие «Ижметмаш» в Удмуртии перезапустят до конца 2018 года. Об этом по итогам переговоров с представителями собственника завода — ПАО «Татнефть» — заявил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

— Буквально вчера на заседании инвестиционного комитета ПАО «Татнефть» было принято решение о дальнейшем участии «Татнефти» в жизни нашего предприятия. До конца четвертого квартала 2018 года производство будет перезапущено, и, соответственно, вновь на заводе начнется выпуск продукции, которая выпускалась ранее. Кроме того, появятся, как мы ожидаем, новые производственные возможности в области машиностроения. Мы со стороны республики будем продолжать выполнять обязательства, которые брали на себя, это в первую очередь помощь в привлечении новых заказов для предприятия, а также мы будем оказывать помощь в привлечении новых возможных финансовых ресурсов для модернизации производства, — рассказал журналистам Свинин.

По его словам, завод перейдет под управление дочерней структуры «Татнефти» — ООО «РНГО», которое в ближайшее время назначит нового руководителя «Ижметмаша». Вопросы о возможном возвращении на предприятие ранее сокращенных работников Свинин переадресовал к руководству РНГО, однако участвовавший в переговорах представитель компании к журналистам не вышел.

Согласно системе СПАРК, ООО «РНГО» (специализация: производство стальных труб, полых профилей и фитингов) зарегистрировано в Москве в марте 2017 года. Головной организацией является некое ООО «Компания «БЕЛ ОЙЛ». Контрольный пакет у самой компании, а 49% — у ООО «ФИН-ИНВЕСТ» из Альметьевска. Последнее на 99% принадлежит ООО «Татнефть-Актив». Что интересно, ООО «РНГО» является соучредителем таких компаний, как «Ясная поляна» и ООО «Ижевский машиностроитель».

Первый вице-премьер предположил, что будет создано новое юрлицо. При этом он не смог пояснить, сможет ли оно использовать существующее оборудование «Ижметмаша», которое находится в конкурсном производстве. Этот вопрос тоже стоит задать руководству компании, добавил он.

— Тот объем заказов, который мы с коллегами из «Татнефти» за прошедшие полгода предварительно смогли найти, дает возможность говорить, что производство будет заполняться в хороших объемах уже в 2019 году, — рассказал Свинин.

При этом он отметил, что все будет зависеть от того, кто именно и в каких объемах закажет продукцию.

— Если это будет 2 млрд в следующем году, это будет прекрасная цифра, — добавил он.

Процедура банкротства

Напомним, в январе 2018 года на «Ижметмаше» была введена процедура наблюдения. В целом сумма требований кредиторов достигала 3,2 млрд рублей. При этом крупнейшим кредитором «Ижметмаша» является Ак Барс Банк, который закрепил через суд свои требования на 1,4 млрд рублей. По состоянию на начало апреля 2018 года балансовая стоимость имущества завода составила 1,4 млрд рублей. В июле Арбитражный суд Удмуртии запустил процедуру конкурсного производства. В августе на заводе из 800 работников сократили 700.

Для завода искали покупателя. Предложение рассматривали структуры ГК «Мечел», петербургское АО «Кузнечно-механический завод «Ижора-металл». Руководство Удмуртии совместно с «Татнефтью» разработало дорожную карту по выводу предприятия из кризиса и вело переговоры с возможными заказчиками продукции завода.

Запланированный перезапуск — уже второй за историю этого производственного комплекса. Первоначально он принадлежал заводу «Буммаш», созданному в 1963 году для производства широкоформатных скоростных бумагоделательных машин. В 2011 году «Буммаш» был признан банкротом, и на базе его производственных площадей было запущено АО «Ижметмаш». Предприятие специализируется на выпуске металлургической продукции и продукции тяжелого машиностроения. Основной номенклатурный ряд предприятия составляют поковки, центробежнолитые трубы, фасонное литье и изделия тяжелого машиностроения в виде узлов, агрегатов, металлоконструкций и готового нестандартного оборудования.