На аукционе продали «Золотой глобус» Мэрилин Монро за $250 тыс.
Премию «Золотой глобус», которую вручили актрисе Мэрилин Монро в 1961 году, продали на американском аукционе Julien's Auctions за $250 тыс.
Это крупнейшая сумма, вырученная за подобный лот, передает Hollywood Reporter.
Также на аукционе продали автомобиль актрисы Ford Thunderbird черного цвета 1956 года выпуска с откидным верхом ($490 тыс.), атласную блузку ($43,7 тыс.), экземпляр первого выпуска журнала Playboy с актрисой на обложке и автографом владельца издания Хью Хефнера ($32 тыс.) и т. д.
Ранее Монро вошла в топ-10 рейтинга самых богатых умерших знаменитостей за последний год по версии Forbes.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым