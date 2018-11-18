На аукционе продали «Золотой глобус» Мэрилин Монро за $250 тыс.

Премию «Золотой глобус», которую вручили актрисе Мэрилин Монро в 1961 году, продали на американском аукционе Julien's Auctions за $250 тыс.

Это крупнейшая сумма, вырученная за подобный лот, передает Hollywood Reporter.

Также на аукционе продали автомобиль актрисы Ford Thunderbird черного цвета 1956 года выпуска с откидным верхом ($490 тыс.), атласную блузку ($43,7 тыс.), экземпляр первого выпуска журнала Playboy с актрисой на обложке и автографом владельца издания Хью Хефнера ($32 тыс.) и т. д.

Ранее Монро вошла в топ-10 рейтинга самых богатых умерших знаменитостей за последний год по версии Forbes.

