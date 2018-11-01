Майкл Джексон шестой раз возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых «мёртвых звёзд»

Певец Майкл Джексон в шестой раз подряд возглавил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей за последний год по версии Forbes.

Как сообщается на сайте журнала, наследники Джексона получили $400 млн… Большая часть этой суммы составила прибыль от продажи принадлежавшей певцу доли в звукозаписывающей компании EMI.

Второе место в рейтинге занял музыкант Элвис Пресли — $40 млн. Тройку замыкает гольфист Арнольд Палмер с доходом в $35 млн.

В топ-10 также попали карикатурист Чарльз Шульц ($34 млн), ямайский певец Боб Марли ($23 млн), детский писатель и мультипликатор Доктор Сьюз ($16 млн), основатель журнала Playboy Хью Хефнер ($15 млн), актриса и певица Мэрилин Монро ($14 млн), певец Принс ($13 млн) и лидер группы The Beatles Джон Леннон ($12 млн).

Напомним, что в прошлом наследие Джексона принесло его потомкам доход в размере 75 млн долларов.