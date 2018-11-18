Казанское «Динамо» разгромило «Зоркий» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Казанское «Динамо» обыграло подмосковный «Зоркий» в матче российской Суперлиги по хоккею с мячом. Игра прошла в столице Татарстана и закончилась со счетом 9:1.

После шести игр казанцы занимают 2-е место в турнирной таблице с 16 очками.

Ранее «Динамо» обыграло архангельский «Водник» со счетом 4:3. 22 ноября команда проведет поединок против «СКА-Нефтяник».