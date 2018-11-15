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Казанское «Динамо» обыграло «Водник» в матче российской Суперлиги по хоккею с мячом

20:56, 15.11.2018
Казанское «Динамо» обыграло «Водник» в матче российской Суперлиги по хоккею с мячом
Фото: dynamo-kazan.ru

Казанское «Динамо» обыграло архангельский «Водник» в матче российской Суперлиги по хоккею с мячом. Игра прошла в столице Татарстана и закончилась со счетом 4:3.

После пяти игр казанцы занимают первое место в турнирной таблице с 13 очками.

Ранее «Динамо» обыграло сыктывкарский «Строитель» со счетом 8:4. Следующую игру команда проведет 18 ноября против «Зоркого».

СпортХоккей с мячом Татарстан
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