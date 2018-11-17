Алина Загитова выиграла российский этап и вышла в финал Гран-при
Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова с результатом в 222,95 балла выиграла этап Гран-при, проходящий в эти дни в Москве. Благодаря этой победе фигуристка обеспечила себе участие в финале Гран-при.
Второе место заняла еще одна россиянка — Софья Самодурова (198,01). Третьей стала кореянка Ен Су Лим (185,67).
Итоговое положение:
1. Алина Загитова (Россия) — 222,95;
2. Софья Самодурова (Россия) — 198,01;
3. Ен Су Лим (Корея) — 185,67.
Напомним, вчера Алина Загитова установила новый мировой рекорд в коротких программах среди женщин. Она единственная фигуристка, которая смогла набрать более 80 баллов на этапе Гран-при в этом сезоне.СпортОбщество УдмуртияТатарстан
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