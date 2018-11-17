Алина Загитова выиграла российский этап и вышла в финал Гран-при

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова с результатом в 222,95 балла выиграла этап Гран-при, проходящий в эти дни в Москве. Благодаря этой победе фигуристка обеспечила себе участие в финале Гран-при.

Второе место заняла еще одна россиянка — Софья Самодурова (198,01). Третьей стала кореянка Ен Су Лим (185,67).

Итоговое положение:

1. Алина Загитова (Россия) — 222,95;

2. Софья Самодурова (Россия) — 198,01;

3. Ен Су Лим (Корея) — 185,67.



Напомним, вчера Алина Загитова установила новый мировой рекорд в коротких программах среди женщин. Она единственная фигуристка, которая смогла набрать более 80 баллов на этапе Гран-при в этом сезоне.