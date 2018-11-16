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Загитова побила мировой рекорд в короткой программе, первой в сезоне набрав более 80 баллов

21:39, 16.11.2018
Загитова побила мировой рекорд в короткой программе, первой в сезоне набрав более 80 баллов
Фото: vk.com/eteritutberidze

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова лидирует после короткой программы на пятом этапе Гран-при в Москве. Она побила мировой рекорд, набрав 80,78 балла.

Загитова стала первой фигуристкой в сезоне, которая на этапах Гран-при смогла набрать более 80 баллов за выступление в короткой программе.

Второе место занимает другая россиянка Софья Самодурова (67,40), третья — Алексия Паганини из Швейцарии.

Короткая программа

1. Алина Загитова — 80,78 (мировой рекорд)
2. Софья Самодурова — 67,40
3. Алексия Паганини — 63,43

Отметим, что прежний мировой рекорд в короткой программе у женщин также принадлежал Алине Загитовой.

Произвольные программы пройдут уже завтра, 17 ноября.

Спорт УдмуртияТатарстан
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