Загитова побила мировой рекорд в короткой программе, первой в сезоне набрав более 80 баллов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова лидирует после короткой программы на пятом этапе Гран-при в Москве. Она побила мировой рекорд, набрав 80,78 балла.

Загитова стала первой фигуристкой в сезоне, которая на этапах Гран-при смогла набрать более 80 баллов за выступление в короткой программе.

Второе место занимает другая россиянка Софья Самодурова (67,40), третья — Алексия Паганини из Швейцарии.

Короткая программа

1. Алина Загитова — 80,78 (мировой рекорд)

2. Софья Самодурова — 67,40

3. Алексия Паганини — 63,43

Отметим, что прежний мировой рекорд в короткой программе у женщин также принадлежал Алине Загитовой.

Произвольные программы пройдут уже завтра, 17 ноября.