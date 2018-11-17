ОЭЗ «Алабуга» планирует открыть 10 площадок по всей России

Особая экономическая зона «Алабуга» в течение пяти лет планирует открыть десять площадок по всей России.



«Наше новое видение заключается в том, что в течение трех лет мы должны иметь три площадки на территории республики и в течение 5 лет — 10 площадок по всей стране», — цитирует «Татар-информ» гендиректора ОЭЗ Тимура Шагивалеева.

В какие именно регионы ОЭЗ «Алабуга» планирует выходить, не уточняется. При этом главным критерием по выбору регионов для сотрудничества станет востребованность «Алабуги» — если бизнесу логистически и экономически будет выгодно находиться в определенном субъекте РФ, в котором еще не создана необходимая инфраструктура.

«По сути это экспорт высокотехнологичных услуг из Татарстана. АО „Алабуга" будет являться управляющей компанией. Сами площадки могут называться как угодно», — заметил Шагивалеев.

Счетная палата (СП) назвала 10 неэффективных Особых экономических зон (ОЭЗ), в число которых вошла и ОЭЗ «Иннополис». При этом ОЭЗ «Алабуга» признана «условно эффективной».