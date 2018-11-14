На улицах Казани появился электробус КАМАЗа

В Казани на территории Речного порта сегодня состоялась презентация электробуса производства ПАО «КАМАЗ».

В мероприятии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Планируется, что электробус будет ездить на троллейбусном маршруте №3 от улицы Академика Глушко до Речного порта. Срок подконтрольной эксплуатации — до 31 декабря 2018 года, сообщается в группе «Общественный транспорт Казани» в соцсети «ВКонтакте».

Кроме электробуса также состоялась презентация новых трамвайных вагонов марки 71-407 «Спектр» производства ОАО «Уралтрансмаш».

В Москве первый раз электробус вышел 1 сентября. По информации «Ведомостей», КАМАЗ и ГАЗ задержали поставки электробусов в Москву.

К началу сентября они должны были поставить 15 электробусов, однако на 7 сентября «Мосгортранс» получил только 9 машин. Всего до 1 апреля 2019 года производители должны будут изготовить и отправить 100 электробусов.