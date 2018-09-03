КАМАЗ опроверг информацию о сбое при запуске электробуса в Москве

Электробус КАМАЗа, который вышел на маршрут в Москве 1 сентября, совершил первый рейс без сбоев. Об этом рассказал представитель ПАО «КАМАЗ».

«Что касается мероприятий 1 сентября, то электробус КАМАЗ выполнил в первом рейсе заранее предусмотренный маршрут без сбоев. Никаких иных мероприятий не планировалось», — приводит его сообщение RNS.

Официальный представитель «Мосгортранса» отметил, что электробусы в Москве проехали 500 км и перевезли более 2000 человек.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что в ходе первого рейса электробуса по маршруту №73 от ВДНХ в Москве в его работе произошел сбой, в результате чего автомобиль заглох, не доехав до конца пути.

Напомним, что в августе заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что с 1 сентября по улицам столицы будут ездить электробусы КАМАЗа.