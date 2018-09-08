КАМАЗ и ГАЗ задержали поставки электробусов в Москву

КАМАЗ и ГАЗ должны были 1 сентября поставить 15 электробусов в Москву. Однако «Мосгортранс» получил, по данным на 7 сентября, только 9 машин.

Челнинский концерн передал пять электробусов и еще четыре получены от группы ГАЗ. Всего до 1 апреля 2019 года производители должны будут изготовить и отправить 100 таких машин, передают «Ведомости».

Общая сумма контракта с обеими компаниями составила более 6 млрд рублей.

Напомним, первый раз электробус вышел на маршрут, как и планировалось, 1 сентября. Рейс прошел без сбоев.