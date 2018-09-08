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КАМАЗ и ГАЗ задержали поставки электробусов в Москву

10:55, 08.09.2018
КАМАЗ и ГАЗ задержали поставки электробусов в Москву
Фото: president.tatar.ru

КАМАЗ и ГАЗ должны были 1 сентября поставить 15 электробусов в Москву. Однако «Мосгортранс» получил, по данным на 7 сентября, только 9 машин.

Челнинский концерн передал пять электробусов и еще четыре получены от группы ГАЗ. Всего до 1 апреля 2019 года производители должны будут изготовить и отправить 100 таких машин, передают «Ведомости».

Общая сумма контракта с обеими компаниями составила более 6 млрд рублей.

Напомним, первый раз электробус вышел на маршрут, как и планировалось, 1 сентября. Рейс прошел без сбоев.

ПроисшествияПромышленностьМашиностроение Татарстан
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