Айрат Шафигуллин возглавит УФАС по РТ

Фото: Роман Хасаев

Экс-секретарь Совета безопасности РТ Айрат Шафигуллин возглавит УФАС по РТ вместо Александра Груничева. Информацию «Реальному времени» подтвердили в Совете безопасности РТ. Сегодня вечером новый руководитель Управления антимонопольной службы будет представлен коллективу.

Напомним, Айрат Шафигуллин освобожден от должности секретаря Совета безопасности Татарстана. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.

«Освободить Шафигуллина Айрата Радиновича от должности Секретаря Совета Безопасности Республики Татарстан в связи с переходом на другую работу», — говорится в тексте документа.

Ранее стало известно, что главой Госкомитета Татарстана по тарифам назначен экс-глава ФАС Александр Груничев. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.

Назначение Груничева на данный пост предсказывало «Реальное время», кроме него на должность претендовал секретарь Совбеза РТ Айрат Шафигуллин.