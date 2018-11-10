Турция передала аудиозаписи убийства журналиста Хашогджи пяти странам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти передали аудиозаписи убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогджи пяти странам – США, Франции, Германии, Великобритании и Саудовской Аравии.



«Мы передали записи. Мы передали их Саудовской Аравии, передали Вашингтону, немцам и французам, а также британцам. Они знают все (о подробностях убийства журналиста – прим. ред.), поскольку они слушали записанные диалоги и все, что есть на записях», — цитирует «Интерфакс» Эрдогана.

По его словам, Саудовская Аравия располагает информацией о личностях убийц журналиста — они были среди группы человек, прибывших в Турцию накануне инцидента.

«Несомненно, убийцы журналиста — среди тех 15 или 18 человек, и нет необходимости искать их где-то еще", — подчеркнул Эрдоган.

Ранее Эрдоган сообщил, что приказ об убийстве журналиста поступил от высокопоставленных должностных лиц Саудовской Аравии.

Напомним, Хашогджи пропал в начале октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее части тела журналиста были найдены в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.

Подробно о трагическом инциденте и его возможных последствиях — в материале «Реального времени».

