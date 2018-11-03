Президент Турции рассказал о приказавших убить журналиста Хашогджи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи поступил от высокопоставленных должностных лиц Саудовской Аравии.

«Мы знаем, что приказ на убийство Хашогджи исходил из верхушки руководства Саудовской Аравии», — написал он в колонке, опубликованной газетой The Washington Post.

Он отметил, что не сомневается, что приказ об убийстве Хашогджи исходил не от короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.

Напомним, Хашогджи пропал в начале октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее стало известно, что части тела журналиста были найдены в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.

Подробно о трагическом инциденте и его возможных последствиях — в материале «Реального времени».