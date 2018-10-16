Тело саудовского журналиста после убийства в Турции расчленили — СМИ

Тело саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, пропавшего после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, после убийства было расчленено.

Об этом сообщает высокопоставленный турецкий чиновник, передает CNN. Однако других подробностей чиновник не приводит.

Как пишет AP, полиция Турции провела обыски в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле и обнаружила улики, которые указывают на то, что пропавший саудовский журналист был убит в здании дипмиссии. Ожидается, что обыски будут проведены и в резиденции генконсула.



Ранее сообщалось, что момент убийства и допрос пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи случайно записались на его Apple Watch.

Напомним, что Хашкаджи перестал выходить на связь после того, как 2 октября посетил генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.