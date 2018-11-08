Главный тренер «Морнара» Михайло Павичевич: «Желаю казанцам победы в Кубке Европы»

Главный тренер черногорского «Морнара» Михайло Павичевич подвел итоги матча против УНИКСа, пожелав казанцам выиграть Кубок Европы:

— Я хочу в первую очередь поздравить тренера соперника, который поставил такую агрессивную защиту. Для нас было главной проблемой сегодня — справиться с защитой УНИКСа. Мы совсем ничего не смогли предложить.

Мы пытались провести красивую и зрелищную игру, но это не получилось. Хорошо провели только четвертую четверть, и только за счет игроков, которые вышли со скамейки. Желаю казанцам победы в Кубке Европы, это действительно классная команда, — приводит слова Павичевича корреспондент «Реального времени».

Напомним, что УНИКС в матче Кубка Европы переиграл «Морнар» из Черногории со счетом 90:73 (23:12; 27:21; 22:14; 18:26). Следующий матч казанцы проведут 10 ноября в Красноярске, где в рамках встречи Единой лиги ВТБ встретятся с местным «Енисеем».