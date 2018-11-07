УНИКС обыграл «Морнар» со счетом 90:73

Казанский УНИКС обыграл черногорский «Морнар» в рамках 6-го тура Еврокубка.



Встреча прошла в казанском «Баскет-холле» и завершилась победой хозяев площадки со счетом 90:73 (23:12; 27:21; 22:14; 18:26).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Рэймар Морган, набравший 22 очка. В составе гостей отличился Урош Лукович (19 очков).



В следующем матче 13 ноября УНИКС сыграет в Еврокубке против литовского «Ритаса».

Ранее УНИКС обыграл латвийский клуб ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ. Игра в Казани завершилась со счетом 89:74.