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УНИКС обыграл «Морнар» со счетом 90:73

20:50, 07.11.2018
УНИКС обыграл «Морнар» со счетом 90:73
Фото: unics.ru

Казанский УНИКС обыграл черногорский «Морнар» в рамках 6-го тура Еврокубка.

Встреча прошла в казанском «Баскет-холле» и завершилась победой хозяев площадки со счетом 90:73 (23:12; 27:21; 22:14; 18:26).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Рэймар Морган, набравший 22 очка. В составе гостей отличился Урош Лукович (19 очков).

В следующем матче 13 ноября УНИКС сыграет в Еврокубке против литовского «Ритаса».

Ранее УНИКС обыграл латвийский клуб ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ. Игра в Казани завершилась со счетом 89:74.

СпортБаскетбол Татарстан
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