МЧС: за ситуацией с пожарами на свалке в Нижнекамском районе следит исполком

В социальных сетях жители села Прости Нижнекамского муниципального района РТ вновь пожаловались на дым с промышленной свалки возле населенного пункта.

«Рядом с с. Прости так и горит свалка! Мы задыхаемся уже почти 4 недели, на улицу выйти не возможно, детей гулять выпускать опасно. Когда потушат?» — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».



В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ «Реальному времени» сообщили, что ситуация находится на контроле у исполкома Нижнекамского района.

Напомним, что тушение мусора на несанкционированной свалке в Нижнекамском районе началось 19 октября. Тогда площадь тлеющего мусора и мелких очагов горения составила 1 500 кв. м. По данному факту возбуждено административное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.