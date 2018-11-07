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МЧС: за ситуацией с пожарами на свалке в Нижнекамском районе следит исполком

11:53, 07.11.2018
МЧС: за ситуацией с пожарами на свалке в Нижнекамском районе следит исполком
Фото: 16.mchs.gov.ru

В социальных сетях жители села Прости Нижнекамского муниципального района РТ вновь пожаловались на дым с промышленной свалки возле населенного пункта.

«Рядом с с. Прости так и горит свалка! Мы задыхаемся уже почти 4 недели, на улицу выйти не возможно, детей гулять выпускать опасно. Когда потушат?» — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ «Реальному времени» сообщили, что ситуация находится на контроле у исполкома Нижнекамского района.

Напомним, что тушение мусора на несанкционированной свалке в Нижнекамском районе началось 19 октября. Тогда площадь тлеющего мусора и мелких очагов горения составила 1 500 кв. м. По данному факту возбуждено административное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Происшествия Татарстан
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