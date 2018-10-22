По факту пожара на свалке под Нижнекамском возбуждено дело

В главке МЧС России по РТ сообщили что по факту пожара на свалке возле села Прости в Нижнекамском районе Татарстана. Отделом надзорной деятельности и профилактической работы возбудил административное дело по статье КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности.

На сегодня устанавливается собственник незаконной свалки, говорится в сообщении ГУ МЧС России по РТ.

По данным ведомства, на сегодня площадь возгорания составляет 600 кв.м. При этом с 19 октября потушено возгорание на площади 5400 кв.м.

Напомним, что тушение началось 19 октября. Мусор загорелся на площади 1 500 кв.м. Спасатели решили засыпать очаги горения грунтом. В МЧС распространили видеозапись горящей свалки с дрона.