В Татарстане на незаконной свалке загорелся мусор на площади 1 500 кв. м

Сегодня в Нижнекамском районе Татарстана произошел пожар на несанкционированной свалке недалеко от села Прости. Общая площадь тлеющего мусора и мелких очагов горения составила 1 500 кв. м.

Пожарные решили потушить очаги, засыпав весь участок грунтом, передает пресс-служба татарстанского главка МЧС.

Кроме спасателей на место были направлены сотрудники Росприроднадзора и выдвижная лаборатория Минэкологии РТ. Были отобраны пробы с подветренной стороны.