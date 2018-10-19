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В Татарстане на незаконной свалке загорелся мусор на площади 1 500 кв. м

18:28, 19.10.2018
В Татарстане на незаконной свалке загорелся мусор на площади 1 500 кв. м
Фото: 16.mchs.gov.ru

Сегодня в Нижнекамском районе Татарстана произошел пожар на несанкционированной свалке недалеко от села Прости. Общая площадь тлеющего мусора и мелких очагов горения составила 1 500 кв. м.

Пожарные решили потушить очаги, засыпав весь участок грунтом, передает пресс-служба татарстанского главка МЧС.

Кроме спасателей на место были направлены сотрудники Росприроднадзора и выдвижная лаборатория Минэкологии РТ. Были отобраны пробы с подветренной стороны.

Происшествия Татарстан
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