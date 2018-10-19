В Татарстане на незаконной свалке загорелся мусор на площади 1 500 кв. м
Сегодня в Нижнекамском районе Татарстана произошел пожар на несанкционированной свалке недалеко от села Прости. Общая площадь тлеющего мусора и мелких очагов горения составила 1 500 кв. м.
Пожарные решили потушить очаги, засыпав весь участок грунтом, передает пресс-служба татарстанского главка МЧС.
Кроме спасателей на место были направлены сотрудники Росприроднадзора и выдвижная лаборатория Минэкологии РТ. Были отобраны пробы с подветренной стороны.Происшествия Татарстан
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