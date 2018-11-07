В Уфе перекроют движение транспорта по улице Воровского
В Уфе с 6 по 9 ноября будет перекрыто движение транспорта по улице Воровского на участке от улицы Мингажева до улицы Коммунистической.
Как пояснили в мэрии, причиной ограничения движения стали работы по строительству ливневой канализации в квартале, куда вошли улицы Коммунистическая, Новомостовая, Мингажева и проспект Салавата Юлаева.
Городские службы приносят извинения за временные неудобства и просят автолюбителей заранее планировать маршрут своего движения.
Напомним, в Казани 10 ноября перекроют улицы из-за проведения эстафеты огня Универсиады.ОбществоИнфраструктура Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым