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В Уфе перекроют движение транспорта по улице Воровского

11:39, 07.11.2018
В Уфе перекроют движение транспорта по улице Воровского
Фото: ufacity.info

В Уфе с 6 по 9 ноября будет перекрыто движение транспорта по улице Воровского на участке от улицы Мингажева до улицы Коммунистической.

Как пояснили в мэрии, причиной ограничения движения стали работы по строительству ливневой канализации в квартале, куда вошли улицы Коммунистическая, Новомостовая, Мингажева и проспект Салавата Юлаева.

Городские службы приносят извинения за временные неудобства и просят автолюбителей заранее планировать маршрут своего движения.

Напомним, в Казани 10 ноября перекроют улицы из-за проведения эстафеты огня Универсиады.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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