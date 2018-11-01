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В Казани 10 ноября перекроют улицы из-за проведения эстафеты огня Универсиады

13:17, 01.11.2018
В Казани 10 ноября перекроют улицы из-за проведения эстафеты огня Универсиады
Фото: kzn.ru

В Казани ограничат движение по ряду улиц в период проведения эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года.

Согласно сборнику документов мэрии Казани, движение будет ограничено 10 ноября с 10 до 18 часов по следующим улицам:

  • улица Федосеевская (от дома №36 до улицы Батурина);
  • проезд по улице Батурина до проспекта Шейнкмана;
  • проспект Шейнкмана;
  • парковка у Дворца земледельцев;
  • улица Кремлевская (от площади 1 Мая до улицы Профессора Нужина);
  • улица Чернышевского (от улицы Профсоюзной до улицы Дзержинского);
  • улица Мусы Джалиля (от улицы Рахматуллина до улицы Дзержинского);
  • улица Кави Наджми (от улицы Рахматуллина до улицы Дзержинского);
  • улица Астрономическая (от улицы Профсоюзной до улицы Дзержинского);
  • улица Лобачевского (от улицы Дзержинского до улицы Кремлевской);
  • улица Университетская (от улицы Профсоюзной до улицы Кремлевской);
  • улица Профессора Нужина (от дома №1 до улицы Кремлевская).

Напомним, Универсиада пройдет в Красноярске в марте 2019 года. Ранее Универсиада уже проходила в России, в 2013 году игры состоялись в Казани.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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