В Казани 10 ноября перекроют улицы из-за проведения эстафеты огня Универсиады
В Казани ограничат движение по ряду улиц в период проведения эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года.
Согласно сборнику документов мэрии Казани, движение будет ограничено 10 ноября с 10 до 18 часов по следующим улицам:
- улица Федосеевская (от дома №36 до улицы Батурина);
- проезд по улице Батурина до проспекта Шейнкмана;
- проспект Шейнкмана;
- парковка у Дворца земледельцев;
- улица Кремлевская (от площади 1 Мая до улицы Профессора Нужина);
- улица Чернышевского (от улицы Профсоюзной до улицы Дзержинского);
- улица Мусы Джалиля (от улицы Рахматуллина до улицы Дзержинского);
- улица Кави Наджми (от улицы Рахматуллина до улицы Дзержинского);
- улица Астрономическая (от улицы Профсоюзной до улицы Дзержинского);
- улица Лобачевского (от улицы Дзержинского до улицы Кремлевской);
- улица Университетская (от улицы Профсоюзной до улицы Кремлевской);
- улица Профессора Нужина (от дома №1 до улицы Кремлевская).
Напомним, Универсиада пройдет в Красноярске в марте 2019 года. Ранее Универсиада уже проходила в России, в 2013 году игры состоялись в Казани.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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