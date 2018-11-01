В Казани 10 ноября перекроют улицы из-за проведения эстафеты огня Универсиады

В Казани ограничат движение по ряду улиц в период проведения эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года.



Согласно сборнику документов мэрии Казани, движение будет ограничено 10 ноября с 10 до 18 часов по следующим улицам:

улица Федосеевская (от дома №36 до улицы Батурина);

проезд по улице Батурина до проспекта Шейнкмана;

проспект Шейнкмана;

парковка у Дворца земледельцев;

улица Кремлевская (от площади 1 Мая до улицы Профессора Нужина);

улица Чернышевского (от улицы Профсоюзной до улицы Дзержинского);

улица Мусы Джалиля (от улицы Рахматуллина до улицы Дзержинского);

улица Кави Наджми (от улицы Рахматуллина до улицы Дзержинского);

улица Астрономическая (от улицы Профсоюзной до улицы Дзержинского);

улица Лобачевского (от улицы Дзержинского до улицы Кремлевской);

улица Университетская (от улицы Профсоюзной до улицы Кремлевской);

улица Профессора Нужина (от дома №1 до улицы Кремлевская).

Напомним, Универсиада пройдет в Красноярске в марте 2019 года. Ранее Универсиада уже проходила в России, в 2013 году игры состоялись в Казани.