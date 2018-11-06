В США выпустили монету в честь встречи Путина и Трампа с тремя ошибками

Фото: скриншот

Интернет-магазин White House выпустил памятную монету в честь встречи президента России Владимира Путина и и его американского коллеги Дональда Трампа с тремя ошибками.

На опечатки обратило внимание информационное агенство «РИА Новости». Так, на одной из сторон монеты имеются надписи на русском языке с ошибками — «ддипломатическая история», «новое эра» и «Хельписнкий саммит».

О скором выпуске монеты сообщалось в начале сентября, однако ее дизайн был другим.



Напомним, в Хельсинки 16 июля прошла встреча двух лидеров — Путина и Трампа. Переговоры шли около двух часов.