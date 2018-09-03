Белый дом выпустил сувенирную монету, посвященную встрече Путина и Трампа

Сувенирный магазин Белого дома выпустил памятную монету в честь саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Фото монеты опубликовал в Twitter журналист Кеннет Фогел. «Мы по-прежнему не знаем, о чем точно договорились Трамп и Путин. Но я могу сообщить, что команда Белого дома по коммуникациям в действительности выпустила памятную монету в честь этого события», — цитирует его «РИА Новости».

HELSINKI SUMMIT UPDATE: We still don't know exactly what TRUMP & PUTIN agreed to.

BUT, I can now report that the White House Communications Agency's team did in fact produce a challenge coin commemorating the occasion.

Alas, it does not feature the faces of Trump & Putin. pic.twitter.com/lsd2yfR5Rl

— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) 2 сентября 2018 г.

Напомним, в Хельсинки 16 июля прошла встреча двух лидеров — Путина и Трампа. Переговоры шли около двух часов.