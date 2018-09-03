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Белый дом выпустил сувенирную монету, посвященную встрече Путина и Трампа

07:59, 03.09.2018
Белый дом выпустил сувенирную монету, посвященную встрече Путина и Трампа
Фото: twitter.com/kenvogel

Сувенирный магазин Белого дома выпустил памятную монету в честь саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Фото монеты опубликовал в Twitter журналист Кеннет Фогел. «Мы по-прежнему не знаем, о чем точно договорились Трамп и Путин. Но я могу сообщить, что команда Белого дома по коммуникациям в действительности выпустила памятную монету в честь этого события», — цитирует его «РИА Новости».

Напомним, в Хельсинки 16 июля прошла встреча двух лидеров — Путина и Трампа. Переговоры шли около двух часов.

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