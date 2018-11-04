В Казани 20 ноября планируют открыть памятник Шигабутдину Марджани
Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что памятник татарскому ученому и просветителю Шигабутдину Марджани планируют открыть в Казани 20 ноября.
Минниханов на гала-концерте этнокультурного фестиваля «Наш дом — Татарстан», приуроченного ко Дню народного единства, подчеркнул, что труды ученого, а также его отношение к старшему поколению вызывают уважение, передает ИА "Татар-информ".
Отметим, что в ходе гала-концерта Рустам Минниханов также вручил государственные награды Республики Татарстан за вклад в укрепление мира и согласия, дружбы народов.
Впервые об установке памятника Шигабутдину Марджани президент Татарстана сообщил в ходе своего ежегодного послания в конце сентября. На создание скульптуры и благоустройство прилегающий территории из бюджета Казани выделили 28,6 млн рублей.ОбществоВластьКультура Татарстан
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