В Казани 20 ноября планируют открыть памятник Шигабутдину Марджани

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что памятник татарскому ученому и просветителю Шигабутдину Марджани планируют открыть в Казани 20 ноября.

Минниханов на гала-концерте этнокультурного фестиваля «Наш дом — Татарстан», приуроченного ко Дню народного единства, подчеркнул, что труды ученого, а также его отношение к старшему поколению вызывают уважение, передает ИА "Татар-информ".

Отметим, что в ходе гала-концерта Рустам Минниханов также вручил государственные награды Республики Татарстан за вклад в укрепление мира и согласия, дружбы народов.

Впервые об установке памятника Шигабутдину Марджани президент Татарстана сообщил в ходе своего ежегодного послания в конце сентября. На создание скульптуры и благоустройство прилегающий территории из бюджета Казани выделили 28,6 млн рублей.