Минниханов посетил гала-концерт фестиваля «Наш дом — Татарстан»

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил гала-концерт республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом — Татарстан».

Фестиваль, приуроченный ко Дню народного единства, прошел на площадке Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Он направлен на укрепление единства, добрососедства и духовного взаимообогащения народов, проживающих на территории республики.



Кроме президента РТ гостями гала-концерта стали председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и другие.

В рамках гала-концерта также состоялось вручение государственных наград Республики Татарстан за вклад в укрепление мира и согласия, дружбы народов, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем народного единства и открыл памятник православным святым Петру и Февронии, который символизирует семейные ценности.