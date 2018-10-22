В Казани на установку памятника Шигабутдину Марджани направят 28,6 млн рублей

Власти Казани направят из бюджета города 28,6 млн рублей на установку памятника ученому Шигабутдину Марджани и благоустройство прилегающей территории.

Согласно тендеру, размещенному на сайте госзакупок, скульптура будет размещена на пересечении улиц Ш. Марджани и З. Султана в Казани.

Аукцион по выбору победителя пройдет 12 ноября. Работы должны быть выполнены с момента заключения контракта по 31 декабря 2018 года. Отмечается, что памятник предоставляет сам заказчик, то есть дирекция по закупкам Казани.

Ранее о том, что в Казани установят памятник ученому Шигабутдину Марджани, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках своего ежегодного послания.

