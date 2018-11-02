Мантуров и Вексельберг покинут совет «Роснано»

Глава Минпромторга Денис Мантуров и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг не выдвинуты в новый состав совета директоров АО «Роснано». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.



Согласно документу, в список кандидатов для избрания в качестве представителей РФ и независимых директоров в совет «Роснано» вошли замминистра экономического развития РФ Сергей Горьков, председатель совета директоров «Роснано» Аркадий Дворкович, замминистра финансов РФ Андрей Иванов, замглавы Минпромторга Василий Осьмаков и другие.

Ранее сообщалось, что экспортная выручка портфельных компаний АО «Роснано» выросла более чем в 30 раз, с 2,3 млрд рублей в 2012 году до 70,6 млрд рублей в 2017 году.