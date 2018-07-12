Экспортная выручка портфельных компаний «Роснано» выросла более чем в 30 раз за 5 лет

Экспортная выручка портфельных компаний АО «Роснано» выросла более чем в 30 раз, с 2,3 млрд рублей в 2012 году до 70,6 млрд рублей в 2017 году. Об этом заявили на стратегическом совете по инвестициям в новые индустрии под председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и председателя правления УК «Роснано» Анатолия Чубайса.

«Портфельные компании «Роснано» планомерно наращивают долю экспорта в объеме поставок нанопродукции. Так, в 2016 г. она составила 18,2 процента в объеме поставок или 53,7 млрд руб., в 2017 г. — 24,6 процента или 70,6 млрд руб., а по данным за I квартал 2018 года — 26 процентов», — говорится в сообщении компании.

Согласно представленным данным, наиболее востребована на внешних рынках продукция компаний «Монокристалл» (лидер на мировом рынке искусственных сапфиров) и «Русский кварц» (высокочистый кварцевый концентрат для микроэлектроники и солнечной энергетики).

Кроме того, востребована продукция «Хевел» (солнечные модули), «Новомет-Пермь» (погружные насосы для нефтедобычи), OCSiAl (одностенные углеродные нанотрубки) и «Оптосенс» (инфракрасные оптические датчики для газоанализаторов).

Ранее бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича выдвинули в совет директоров «Роснано» в качестве представителя государства.