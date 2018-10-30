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В Казани в день матча между «Рубином» и «Спартаком» задержали восемь болельщиков

11:40, 30.10.2018
В Казани в день матча между «Рубином» и «Спартаком» задержали восемь болельщиков
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Накануне в день футбольного матча между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» органами правопорядка задержано восемь болельщиков.

Из них четыре человека были задержаны по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», еще четыре — по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

Один из них оказался несовершеннолетним, в связи с чем принято решение о его помещении в центр временного содержания несовершеннолетних подростков.

Сегодня состоится рассмотрение административных материалов в судах, добавили в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее сообщалось, что перед матчем задержали трех болельщиков «Спартака». Игра между «Рубином» и «Спартаком» завершилась со счетом 1:1.

Происшествия Татарстан
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