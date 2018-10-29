«Рубин» вырвал у «Спартака» ничью

Казанский «Рубин» дома сыграл вничью с московским «Спартаком». Матч 12-го тура Российской премьер-лиги прошел в столице Татарстана и завершился со счетом 1:1.

Первый мяч в игре на 78-1 минуте забил Дмитрий Комбаров с пенальти. Казанцы ответили голом Егора Сорокина на второй добавленной минуте к основному времени.

Таким образом, после 12-го тура «Рубин» занимает седьмое место в таблице с 18 очками.

Напомним, что в предыдущем туре РПЛ «Рубин» сыграл вничью с «Уфой». Матч прошел в Уфе и завершился со счетом 0:0.

