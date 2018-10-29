В Казани задержали еще двух болельщиков «Спартака» за нарушение общественного порядка

В Казани на улице Баумана полицейские задержали двух нетрезвых болельщиков московского футбольного клуба «Спартак», которые нарушали общественный порядок.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, они «выражались нецензурной бранью, находясь в общественном месте».

Болельщиков доставили в отдел полиции «Япеева» и составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Ими оказались 34-летний житель Московской области и 42-летний житель Нижегородской области.

Также ранее был задержан еще один болельщик «Спартака» из Владимира.

Напомним, матч между «Рубином» и московским «Спартаком» пройдет сегодня, 29 октября, на стадионе «Казань Арена». Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.