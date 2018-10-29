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Медведев пригрозил нефтяникам запретительными пошлинами из-за роста цен на бензин

16:15, 29.10.2018
Медведев пригрозил нефтяникам запретительными пошлинами из-за роста цен на бензин
Фото: government.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для урегулирования ситуации с ценами на топливо.

Медведев попросил Министерство энергетики провести в ближайшие несколько дней консультации с нефтяными компаниями. Он подчеркнул, что несмотря на принятые меры в ряде случаев наблюдается рост цен на бензин, передает «Интерфакс».

«Либо в ближайшее время мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, чтобы ситуация на рынке была более стабильной», — подчеркнул Медведев.

Напомним, правительство РФ с 1 января 2019 года решило повысить акцизы на бензин — на 3,7 тыс. рублей на тонну и на дизтопливо — на 2,7 тыс. рублей.

Ранее эксперты Счетной палаты спрогнозировали резкий скачок цен на бензин из-за повышения акцизов на топливо. Независимый топливный союз также предупредил о росте цен на бензин до конца года.

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