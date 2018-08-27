Правительство РФ решило с 1 января 2019 года повысить акцизы на бензин

Правительство РФ решило повысить акцизы на бензин и дизельное топливо с 1 января 2019 года. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак.

С 1 января акцизы будут повышены в тех объемах, которые планировались в июле: на бензин — на 3,7 тыс. рублей на тонну (до 11,892 руб. за тонну) и на дизтопливо — на 2,7 тыс. рублей (до 8,258 тыс. рублей).

«Скачка [цен на бензин] не будет», — цитирует вице-премьера РБК.

Дмитрий Козак добавил, что правительство будет делать все для того, чтобы этого не произошло.



Ранее российский топливный союз спрогнозировал рост цен на бензин на 10% из-за повышения акциза и НДС в 2019 году.