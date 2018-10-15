Счетная палата спрогнозировала резкий рост цен на бензин в России в 2019 году

С 1 января 2019 года повышение акцизов на топливо может привести к резкому скачку розничных цен на бензин. Такое заключение сделали в Счетной палате в проекте бюджета 2019—2021 годов.

«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», — цитирует документ ТАСС.

Напомним, Российский топливный союз ранее также спрогнозировал рост цен на бензин на 10% в 2019 году из-за повышения акциза и НДС.