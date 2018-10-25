Независимый топливный союз предупредил о росте цен на бензин до конца года

До конца года цены на бензин на заправках вырастут на 2-3 рубля за литр. Об этом сообщил резидент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Один из основных признаков скорого роста цен на АЗС — рост оптовых цен на бирже, которые нефтяники по договоренности с правительством также до сих пор пытались сдерживать, пишет РБК.



Напомним, правительство РФ с 1 января 2019 года решило повысить акцизы на бензин — на 3,7 тыс. рублей на тонну и на дизтопливо — на 2,7 тыс. рублей.

Ранее эксперты Счетной палаты спрогнозировали резкий скачок цен на бензин из-за повышения акцизов на топливо.